السبت 27 رجب 1444 ﻫ - 18 فبراير 2023 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العثور على جثة كريستيان أتسو تحت أنقاض زلزال تركيا

منذ دقيقتين
كريستيان أتسو

كريستيان أتسو

A A A
طباعة المقال

قال وكيل أعمال اللاعب الغاني كريستيان أتسو، السبت، إنه عُثر على جثته تحت المبنى الذي كان يعيش فيه في جنوب تركيا بعد الزلزال المدمر الذي وقع الأسبوع الماضي.

وقال مراد أوزونمحمد وكيل أعمال اللاعب للصحفيين في هاتاي حيث تم العثور على جثة جناح تشيلسي السابق “عُثر على جثة أتسو تحت الأنقاض. في الوقت الحالي، لا يزال يتم إزالة المزيد من الأنقاض. كما تم العثور على هاتفه”.

وقال مدير نادي هاتاي سبور إن أتسو تراجع عن مغادرة تركيا قبل ساعات من الزلزال المدمر الذي ضرب المنطقة مؤخرا بعدما سجل هدف الفوز لفريقه المنافس في الدوري التركي لكرة القدم.

هذا ولعب أتسو في أندية معروفة عدة على صعيد أوروبا مثل بورتو البرتغالي بالإضافة إلى تشيلسي وإيفرتون ونيوكاسل في إنجلترا وملقا الإسباني والرائد السعودي الذي انتقل منه إلى هاتاي سبور التركي مطلع الموسم الجاري.

    المزيد من منوعات

    منة جلال
    يا رب صبرني.. منة جلال تعلن وفاة والدها
    لاعبو نادي نابولي
    سابع انتصار على التوالي.. نابولي يقترب من حسم لقب الدوري الإيطالي
    من مباراة برشلونة ومانشستر يونايتد
    رقم قياسي.. مباراة برشلونة ويونايتد الأعلى مشاركة جماهيرية بالدوري الأوروبي

    الأكثر قراءة

    الصليب الأحمر
    نشرة توعويّة.. ما هي الإجراءات الوقائية قبل الزلزال وخلاله وبعده؟
    الدولار
    تسعيرة مسائيّة جديدة لـ "الدولار الأسود".. كم سجّل؟
    مؤشر قياس الزلازل
    هزة أرضية متوسطة تضرب مناطق في لبنان وسوريا