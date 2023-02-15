العثور على حذاء اللاعب الغاني أتسو تحت الأنقاض في تركيا

عثر على حذاء لاعب هاتاي سبور التركي، الغاني كريستيان أتسو، تحت أنقاض الزلزال الذي ضرب تركيا الأسبوع الماضي، لكن لم يتم التأكد من مصيره حتى الآن.

فقد تضاربت الأنباء حول أتسو الذي قيل إنّه تم العثور عليه في فترة سابقة تحت الأنقاض قبل أن تكذب أخبار أخرى ذلك وتؤكد بأنهّ مصيره ما زال مجهولاً.

وكتب نانا سيشر وكيل أعمال أتسو يوم الثلاثاء عبر “تويتر”: مرت 9 أيام على الزلزال وحتى الآن لم يتم العثور على كريستيان، تمكنّا من تحديد غرفته بالضبط ووجدنا حذاءه، لكن لم نعثر عليه سواء كان حيًا أو ميتاً.

وتابع: نحن مدينون بالشكر لفرق الإنقاذ التركية والأجنبية والمتطوعين في عمليات الإنقاذ، لكن المؤسف أن النادي ليس معنا في عمليات البحث عن أتسو.

هذا ولعب أتسو في أندية معروفة عدة على صعيد أوروبا مثل بورتو البرتغالي بالإضافة إلى تشيلسي وإيفرتون ونيوكاسل في إنجلترا وملقا الإسباني والرائد السعودي الذي انتقل منه إلى هاتاي سبور التركي مطلع الموسم الجاري.