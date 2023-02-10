العثور على حيتان نافقة بشواطئ قبرص واحتمال ارتباطها بالزلزال

قالت السلطات القبرصية (الجمعة 10-20-2023) إن المياه جرفت عددا من الحيتان النافقة إلى الشواطئ في شمال قبرص، ويُحتمل أنها تأثرت بالهزات الأرضية العنيفة في تركيا وسوريا المجاورتين هذا الأسبوع.

وقالت إدارة بحوث مزارع الأسماك والحياة البحرية في قبرص إن ستة مما يطلق عليها الحيتان المنقارية عُثر عليها نافقة اليوم الجمعة، فيما عُثر على أربعة حيتان ثلاثة منها على قيد الحياة أمس الخميس.

وقالت الإدارة في بيان إن الحيتان الثلاثة الحية التي عُثر عليها أمس أُعيدت إلى البحر. وأضافت أن من غير الواضح إن كانت مجموعة الحيتان النافقة التي عُثر عليها اليوم الجمعة تشمل حيتانا من التي عُثر عليها أمس الخميس وأُعيدت إلى البحر.

وقال يانيس إيوانو من إدارة بحوث مزارع الأسماك والحياة البحرية لمحطة سيجما التلفزيونية “تملك هذه الحيوانات نظاما لتحديد المواقع بصدى الصوت ويتأثر بالضوضاء البحرية”.

وعُثر على الحيتان في جزء صغير نسبيا من ساحل قبرص الشمالي الخاضع لسيطرة حكومة الجزيرة المعترف بها دوليا. وتسيطر دولة قبرص التركية الانفصالية على لجزء أطول من هذا الساحل.

وشعر السكان في جزيرة قبرص بالزلزالين العنيفين اللذين ضربا تركيا وسوريا وتسببا في مقتل عشرات الآلاف.