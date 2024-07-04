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العثور على رفات طفل أسترالي مفقود بعد هجوم تمساح شمال البلاد

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 4 - يوليو - 2024 8:15 صباحًا
تمساح

تمساح

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قالت الشرطة الأسترالية اليوم الخميس إنها عثرت على رفات يعتقد أنها لطفل مفقود يبلغ من العمر 12 عاما وردت تقارير عن تعرضه لهجوم من تمساح في شمال البلاد.

تم الإبلاغ عن اختفاء الطفل مساء الثلاثاء بعد السباحة في جدول ماء بالقرب من بالومبا، وهي بلدة نائية يسكنها حوالي 350 شخصا على بعد سبع ساعات من داروين، عاصمة الإقليم الشمالي.

وقالت إريكا جيبسون من شرطة الإقليم الشمالي في بيان “هذه أخبار مفجعة للعائلة والمجتمع وكل من شارك في البحث”.

ويوجد أكثر من 100 ألف تمساح في الإقليم الشمالي، الذي تبلغ مساحة أراضيه أكثر من ستة أمثال مساحة بريطانيا، إلا أن حوادث هجوم التماسيح نادرة نسبيا. ويمكن أن يصل طول التمساح إلى ستة أمتار.

وقالت الشرطة لإذاعة إيه.بي.سي إن الطفل وأفراد أسرته توجهوا لجدول الماء لقضاء العطلة، ووردت تقارير عن رؤية تمساح أسود اللون في المنطقة.

    المصدر :
  • رويترز

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