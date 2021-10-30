الخميس 20 محرم 1444 ﻫ - 18 أغسطس 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العثور على زورق نادر عمره 1000 عام جنوبي المكسيك

30 - أكتوبر - 2021
زورق خشبي كان يستخدمه شعب المايا

زورق خشبي كان يستخدمه شعب المايا

A A A
طباعة المقال

تم اكتشاف زورق خشبي كان يستخدمه شعب المايا القديم ويعتقد أن عمره يزيد على 1000 عام في جنوب المكسيك فيما يعد جزءا من العمل الأثري المصاحب لبناء خط جديد للسكك الحديدية.

وقال مسؤولون،يوم الجمعة، إنه عثر على الزورق النادر للغاية سليما تماما مغمورا في بركة مياه عذبة في شبه جزيرة يوكاتان المكسيكية بالقرب من أطلال مدينة تشيتشن إيتزا ، بحسب وكالة رويترز.

وكانت مدينة تشيتشن إيتزا ذات يوم مدينة رئيسية إبان حضارة المايا، وتتميز بمعابد منحوتة بشكل متقن وأهرامات شاهقة.

وذكر بيان لمعهد الآثار المكسيكي إن طول الزورق يزيد قليلا على 1.6 متر وعرضه 80 سنتيمترا ومن المحتمل أنه كان يستخدم لنقل المياه من البحيرة أو في عروض إبداعية.

وتم العثور على الزورق أثناء قيام العمال بتفقد المنطقة المحيطة بالبحيرة بالقرب من جزء من مشروع السكة الحديد الذي سيربط المنطقة مع كانكون، التي تعد أكبر منتجع ساحلي في المكسيك.

    المزيد من منوعات

    كريستيان روميرو
    ضربة قوية لتوتنهام قبل مواجهة ولفرهامبتون
    بطولة العالم للفنون القتالية المختلطة
    لاعب لبناني ينسحب بطولة العالم في ​الفنون​ القتالية المختلطة بسبب "إسرائيلي"
    بالصور.. خدمة إسعاف منزلي لمساعدة النباتات المريضة

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    الدولار
    دولار السوق السوداء يحلّق
    قتيل
    جريمة مروعة.. قتل ابنه وقطّع جسده وأحرقه
    في حال اندلاع حرب نووية.. ما هي الدول الأكثر أمانًا؟