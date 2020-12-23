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العثور على شوكولاتة عمرها 120 عاما وصالحة للأكل

منذ 8 ساعات
آخر تحديث: 23 - ديسمبر - 2020 7:50 صباحًا
شوكلاتة

شوكلاتة

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في واقعة غريبة ، تم العثور على ألواح شوكولاتة “كادبوري” تعود إلى عام 1900 ،في مقتنيات الشاعر الأسترالي الراحل بانجو باترسون صالحة إلى درجة كبيرة ويمكن تناولها.

وذكرت وسائل إعلام في أستراليا أن موظفي المكتبة الوطنية الأسترالية اكتشفوا ألواح الشوكولاتة في مقتنيات الشاعر الأسترالي الراحل بانجو باترسون.

وتعود الشوكولاتة إلى عام 1900، وهي عبارة عن هدية تذكارية قدمتها الملكة البريطانية فيكتوريا إلى الجنود، خلال حرب “البوير”.

وبقاء الحلوى البنية اللون على حالها تقريبا مفاجأة بالنسبة إلى مختبر المكتبة، وفقا لصحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وقالت المسؤولة في المكتبة الوطنية الأسترالية، جينيفر تود:” كانت هناك رائحة ممتعة عندما تم فتح عبوة الشوكولاتة”.

وكتب على ألواح الشوكولاتة “أتمنى لك عاما جديدا وسعيدا. فيكتوريا”.

وصنعت شركة “كادبوري” الحلوى لصالح القوات البريطانية، بناء على طلب من قصر باكنغهام، وكانت الكمية ما بين 70- 80 ألف رطل.

ويعتقد أن الشاعر الأسترالي باترسون اشترى علبة الشوكولاتة من القوات البريطانية عندما كان مراسلا حربيا لصحيفة “سيدني مورنينغ هيرالد”.

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