العثور على عمّ أنغام جثة متحللة في منزله.. إليكم التفاصيل!

بعد أزمتها الصحية الأخيرة وللمرة الثانية خلال ساعات، تصدرت الفنانة المصرية أنغام مواقع التواصل الاجتماعي.

فقد عثرت الأجهزة الأمنية المصرية، السبت، على جثة عم المطربة، محمود علي سليمان، متحللةً داخل شقته بشارع “البحر الأعظم” في محافظة الجيزة.

وأعلنت السلطات أن الرجل توفي قبل أيام.

كما أوضحت أن الأجهزة الأمنية في قسم شرطة الجيزة تلقّت بلاغاً من بعض الأهالي المقيمين بأحد العقارات في الشارع يفيد بانبعاث رائحة كريهة من إحدى الشقق السكنية بالطابق الثامن.

وعلى الفور انتقل رجال الشرطة إلى المكان المذكور بعد الحصول على إذن من النيابة العامة لفتح باب الشقة، لتعُثر القوة على الجثة.

كما تبين أنها لرجل في العقد السابع من العمر، يدعى “محمود علي سليمان، شقيق الموسيقار الشهير “محمد علي سليمان” وعم المطربة أنغام، الذي كان يقيم بمفرده منذ عدة سنوات داخل الشقة التي يمتلكها.

وأكدت التحريات عدم وجود شبهة جنائية، خصوصا أن منافذ الشقة ومحتوياتها سليمة، مع عدم وجود إصابات ظاهرية أو آثار عنف على الجثة.

وكانت مواقع التواصل الاجتماعي في مصر ضجت بصورة للمطربة أنغام على سرير المستشفى، فيما نشر عدد من الحسابات الصورة كأول صورة لها بعد الخضوع لعملية استئصال ورم من البنكرياس.

وبينما تفاعل رواد مواقع التواصل مع الصورة المتداولة، خصوصا مع انتشار أنباء متضاربة عن الحالة الصحية لها، تبين أن الصورة معدلة بتقنية الذكاء الاصطناعي، ولا علاقة لها بالمطربة أنغام.

فيما يبدو أن أحدا قام بنشرها على مواقع التواصل لجذب المتابعين والانتشار.