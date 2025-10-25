السبت 3 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 25 أكتوبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

العثور على لوحة مفقودة لبيكاسو في مدريد بعد أسابيع من اختفائها

منذ 8 دقائق
خبراء من الطب الشرعي الإسباني يفحصون لوحة "حياة صامتة مع غيتار" لبابلو بيكاسو (رويترز)

خبراء من الطب الشرعي الإسباني يفحصون لوحة "حياة صامتة مع غيتار" لبابلو بيكاسو (رويترز)

A A A
طباعة المقال

أعلنت الشرطة الإسبانية عن استعادة لوحة نادرة للفنان العالمي بابلو بيكاسو تعود إلى عام 1919، بعد اختفائها الغامض مطلع الشهر الجاري قبيل عرضها في أحد المعارض المؤقتة بجنوب البلاد.

وذكرت الشرطة في منشور عبر منصة “إكس”، يوم الجمعة، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن اللوحة لم تُحمّل على شاحنة النقل التي غادرت العاصمة مدريد باتجاه غرناطة، وهو ما قد يفسّر اختفاءها المؤقت.

وأوضح بيان رسمي أن وحدة حماية التراث التاريخي التابعة للشرطة تواصل التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، من دون أن تحدد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الواقعة، وفقًا لوكالة رويترز.

اللوحة، التي تحمل عنوان “حياة صامتة مع غيتار”، كانت ضمن مجموعة من الأعمال الفنية أُرسلت من مدريد إلى غرناطة للمشاركة في المعرض الذي تنظمه مؤسسة “كاخا غرناطة”.

غير أن منظمي المعرض اكتشفوا اختفاء اللوحة في 10 أكتوبر، عندما لاحظوا أن 57 عملاً فقط تم تفريغها من الشاحنة بدلاً من 58 عملاً كما كان مقرراً.

وبعد البلاغ، أدرجت الشرطة العمل الفني في قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة، التي تضم أكثر من 57 ألف قطعة حول العالم.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد كيفية فقدان اللوحة واستعادتها، فيما لم تكشف الشرطة بعد عن المكان الذي عُثر فيه عليها تحديداً.

    المزيد من منوعات

    الممثلة المصرية هذى المفتي
    نحافة هدى المفتي تعرضها للإنتقادات.. وإعلامية تدافع عنها!
    الممثلة المصرية منى شلبي
    رسمياً.. منى شلبي تعلن زواجها
    باندا
    حديقة حيوانات فرنسية تودع زوجا من الباندا قبل عودتهما إلى الصين

    الأكثر قراءة

    عدادات المولدات
    خطوة غير مسبوقة بحق أصحاب المولدات!
    تفجير 9 آب.. "فخ من حزب الله" ورسالة بالدم إلى الجيش لعرقلة حصر السلاح!
    غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في منطقة تول في قضاء النبطية (إكس)
    إسرائيل تغتال قيادي كبير في حزب الله بجنوب لبنان.. من يكون؟