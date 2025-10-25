العثور على لوحة مفقودة لبيكاسو في مدريد بعد أسابيع من اختفائها

أعلنت الشرطة الإسبانية عن استعادة لوحة نادرة للفنان العالمي بابلو بيكاسو تعود إلى عام 1919، بعد اختفائها الغامض مطلع الشهر الجاري قبيل عرضها في أحد المعارض المؤقتة بجنوب البلاد.

وذكرت الشرطة في منشور عبر منصة “إكس”، يوم الجمعة، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن اللوحة لم تُحمّل على شاحنة النقل التي غادرت العاصمة مدريد باتجاه غرناطة، وهو ما قد يفسّر اختفاءها المؤقت.

وأوضح بيان رسمي أن وحدة حماية التراث التاريخي التابعة للشرطة تواصل التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث، من دون أن تحدد ما إذا كانت هناك شبهة جنائية وراء الواقعة، وفقًا لوكالة رويترز.

اللوحة، التي تحمل عنوان “حياة صامتة مع غيتار”، كانت ضمن مجموعة من الأعمال الفنية أُرسلت من مدريد إلى غرناطة للمشاركة في المعرض الذي تنظمه مؤسسة “كاخا غرناطة”.

غير أن منظمي المعرض اكتشفوا اختفاء اللوحة في 10 أكتوبر، عندما لاحظوا أن 57 عملاً فقط تم تفريغها من الشاحنة بدلاً من 58 عملاً كما كان مقرراً.

وبعد البلاغ، أدرجت الشرطة العمل الفني في قاعدة بيانات الإنتربول للأعمال الفنية المسروقة، التي تضم أكثر من 57 ألف قطعة حول العالم.

ولا تزال التحقيقات جارية لتحديد كيفية فقدان اللوحة واستعادتها، فيما لم تكشف الشرطة بعد عن المكان الذي عُثر فيه عليها تحديداً.