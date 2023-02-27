العدّ التنازلي للتتويج بدأ.. وتشارلز وكاميلا يسجلان رقمًا قياسيًا!

فيما يقترب موعد حفلة تتويج الملك تشارلز الثالث والملكة القرين كاميلا، التي ستكون أول تتويج في القرن الحادي والعشرين، لكن هذا ليس الإنجاز الوحيد الذي سيظهر في كتب التاريخ.

ففي حفلة تتويج 6 أيار، سيكون الملك تشارلز، 74 عامًا، وكاميلا، 75 عامًا، أكبر ملك وملكة قرين يتمّ تتويجهما في التاريخ البريطاني.

ويأتي ذلك بعد أن أصبح تشارلز الوريث الأطول خدمة في التاريخ البريطاني في نيسان 2011 وأطول مدة خدمة أمير ويلز- اللقب التقليدي الذي يحمله وريث العرش- في أيلول 2017.

وأعمار الملوك البريطانيين الذين توِّجوا قبل الملك تشارلز من أواخر الخمسينيات إلى منتصف الستينيات، وفقاً لسجلات كنية وستمنستر آبي، فإن أكبر ثلاثة ملوك وجدوا قبل الملك تشارلز هم الملك وليام الرابع، الذي أصبح ملكًا في سن 64، عام 1830، الملك إدوارد السابع، الذي تولى العرش في عمر الـ 59 عام 1901، والملك جورج الرابع، الذي تولى العرش عن عمر يناهز 57 عاماً في عام 1820.

وفي الوقت نفسه، حطمت الملكة القرين كاميلا الرقم القياسي الذي كانت تملكه في السابق الملكة ألكسندرا، التي كانت تبلغ من العمر 58 عامًا عندما توِّجت بالملكة القرين عام 1902، والأمير جورج، الذي كان يبلغ من العمر 49 عاماً عندما اعتلت زوجته الملكة آن العرش في عام 1702، وفقاً لسجلات وستمنستر آبي.