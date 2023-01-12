العراق وعمان إلى نصف نهائي "خليجي 25"

تأهل منتخبا العراق وعمان إلى نصف نهائي كأس الخليج العربي، “خليجي 25” المقامة في البصرة العراقية، يوم الأربعاء، وذلك بفوز “المضيف” على اليمن وعمان على السعودية.

ففي المباراة الأولى تناوب على تسجيل خماسية العراق، كل من مصطفى ناظم (40) وأمجد عطوان (64) وأيمن حسين(72و74) وحسين علي (89).

بذلك، تصدر المنتخب العراقي ترتيب المجموعة برصيد 7 نقاط، متساويًا مع عمان الفائزة على السعودية 1-2، ولكن مع فارق الأهداف لصالحه. فيما تجمد رصيد الأخضر عند 3 نقاط في المركز الثالث، وتذيلت اليمن الترتيب من دون أي نقطة.

هذا هو الفوز الثاني توالياً للعراق، بعد تخطيه المنتخب السعودي في الجولة الثانية بهدفين نظيفين، وقبلهما اكتفى بنقطة واحدة من تعادل سلبي امام عُمان.

كما أنه الانتصار الرابع للعراق على حساب اليمن، في تاريخ مشاركاتهما في بطولات كأس الخليج، حيث التقيا أربع مرات تعادلا فيها مرة واحدة.

في المباراة الثانية، تغلب المنتخب العماني على نظيره السعودية 2-1.

ثنائية عمان حملت توقيع المنذر العلوي (34) وحار السعدي (84)، فيما سجل الهدف السعودي الوحيد تركي العمارفي الدقيقة (41).