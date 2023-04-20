العربجي يهاجم الجنرال.. لماذا انتقد باسم ياخور زميله مكسيم خليل؟

وجه الفنان السوري باسم ياخور وأحد أبطال المسلسل السوري “العربجي” انتقادات حادة لفريق عمل مسلسل “ابتسم أيها الجنرال” وفي مقدمتهم بطل العمل مكسيم خليل.

وفي بداية تصريحاته ضمن برنامج “مراحل” الذي عرض في 17 من نيسان، أشار ياخور إلى أنه لم يشاهد أي حلقة من المسلسل، مؤكداً أنه “لو دعي للمشاركة في مسلسل ابتسم أيها الجنرال لرفض”.

وأعاد ياخور أسباب رفضه دخول في مسلسلات تؤدي إلى استقطاب وانقسام، بل ضمن أعمال تؤدي إلى اجماع لكيلا يخسر شريحة من الجمهور.

وأكد ياخور أنه “يختلف مع المسلسل وما يطرحه، ويختلف كذلك مع بطله مكسيم خليل”.

ووفق ياخور فإن أي موقف سياسي لفنان لا يجب أن يصل إلى حالة المباشرة، وأن حالة المسلسل خارج ما يجب أن يكون عليه الفن، وكان قد أشار في وقت سابق إلى أن ما حصل في سوريا أدى إلى اصطفاف سياسي في الوسط الفني أثّر على الجميع.

ومن المعروف أن للممثل باسم ياخور موقف واضح من الثورة السورية وعبّر مرارًا عن دعمه لرئيس النظام السوري بشار الأسد وقواته.

ابتسم أيها الجنرال

وتدور حكاية “ابتسم أيها الجنرال” حول عائلة تحكم بلدًا يدعى “دولة الفرات” بطريقة ديكتاتورية، وهو من إخراج عروة محمد وبطولة مكسيم خليل وريم علي وعبد الحكيم قطيفان، ومن إنتاج شركة “ميتافورا” التابعة لمجموعة “فضاءات” القطرية.

وحمل العمل إسقاطات كبيرة على تاريخ عائلة الأسد في حكم سوريا، وتشير أرقام قناة “العربي 2” التي تعرض العمل حصريًا على “يوتيوب” إلى تحقيقه لمشاهدات مرتفعة، إذ تجاوز عدد مشاهدات الحلقة الأولى حاجز 2.7 مليون مشاهدة.