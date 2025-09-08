العرض العراقي "سيرك" يحصد 3 جوائز بمهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

حصد عرض “سيرك” من العراق ثلاث جوائز في مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثانية والثلاثين التي أسدل عليها الستار اليوم الاثنين.

ونال العرض العراقي جائزة أفضل ممثلة للفنانة شذى حسون وجائزة أفضل ممثل للفنان علاء قحطان مناصفة مع البحريني محمد عبد الله عن دوره في عرض “قهوة ساخنة” وجائزة أفضل نص للفنان جواد الأسدي.

وذهبت جائزة أفضل عرض في المهرجان إلى “هاشتاج نوتل” من رومانيا فيما منحت لجنة التحكيم جائزتها الخاصة للعرض المصري “الجريمة والعقاب”.

وفاز بجائزة السينوغرافيا عرض “كوبليا” من إيطاليا كما نال التونسي معز العاشوري جائزة أفضل مخرج عن عرض “روضة العشاق”.

تنافس على عروض المهرجان الذي انطلق في الأول من سبتمبر أيلول 18 عرضا عربيا وأجنبيا كما شمل برنامج المهرجان تنظيم ورش تدريب وجلسات نقاشية ولقاءات فكرية.

وقال رئيس المهرجان سامح مهران في كلمة الختام على مسرح الجمهورية “قضينا أسبوعا ثقافيا متميزا، شاهدنا وتحاورنا وتفاعلنا مع العديد من التجارب المسرحية والخبرات المختلفة، من خلال العروض والندوات واللقاءات والورش التدريبية”.

وأضاف “دائما تكون الفنون هي أفضل وأرقى لغة للتواصل والتعارف.. نختتم الفعاليات لنعطي أنفسنا مساحة جديدة للتفكير والإبداع، نلتقي بعدها مرة أخرى بإبداعات جديدة”.