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العهد يعلن ضم لاعب النجمة

منذ 6 ساعات
"كووورة"
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أعلن نادي العهد اللبناني، تعاقده رسميا مع نجم فريق النجمة اندرو صوايا.

وجاء الإعلان عن الصفقة في مؤتمر صحفي عقد صباح الأحد.

وارتفعت وتيرة التصريحات النارية بين رئيسي العهد تميم سليمان والنجمة أسعد صقال في الأيام الماضية، وذلك بسبب استهداف العهد للاعبي النجمة.

وجاء الإعلان عن التعاقد مع صوايا بعد ساعات قليلة من فوز النجمة بلقب بطولة كأس لبنان، حيث يعد الصفقة الثانية القادمة من النجمة بعد محمود سبليني

ويعد صوايا أحد افضل اللاعبين على صعيد مركز الظهير الأيسر بالإضافة إلى كونه لاعبا بمنتخب لبنان الأولمبي.

ويسعى العهد لبناء فريق الأحلام في لبنان بهدف السيطرة على الألقاب المحلية والآسيوية.

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