“الغارديان” تعلن ترتيب أفضل 10 لاعبين في العالم في 2021

في النسخة العاشرة لاستفتاء صحيفة “الغارديان” البريطانية لاختيار أفضل 10 لاعبين كرة قدم في العالم، صوت 219 قاضيا (لاعبون سابقون ومدربون وصحفيون) لتحديد الترتيب النهائي.

وتصدر مهاجم نادي بايرن ميونيخ، الدولي البولندي روبرت ليفاندوفسكي، الترتيب، متقدما على نجم باريس سان جيرمان، الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وحل نجم نادي ليفربول ومنتخب مصر محمد صلاح، في المركز الثالث، متبوعا بهداف نادي ريال مدريد، الفرنسي كريم بنزيما.

وفيما يلي ترتيب أفضل عشرة لاعبين في العالم في العام 2021 وفقا لاستفتاء “الغارديان”:

1 – روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونيخ، من بولندا).

2 – ليونيل ميسي (برشلونة وباريس سان جيرمان، من الأرجنتين).

3 – محمد صلاح (ليفربول، من مصر).

4 – كريم بنزيما (ريال مدريد، من فرنسا).

5 – جورجينيو (تشيلسي – من إيطاليا).

6 – كيليان مبابي (باريس سان جيرمان، من فرنسا).

7 – إيرلينغ هلاند (بوروسيا دورتموند، من النرويج).

8 – كريستيانو رونالدو (يوفنتوس ومانشستر يونايتد، من البرتغال).

9 – نغولو كانتي (تشيلسي – من فرنسا).

10 – كيفين دي بروين (مانشستر سيتي – من بلجيكا).

وكان ميسي، توج بجائز الكرة الذهبية لعام 2021 التي تمنحها مجلة “فرانس فوتبول” لأفضل لاعب في العالم، وحل ليفاندوفسكي في مركز الوصافة.

ومن المرتقب أن يتنافس مرة أخرى ميسي وليفاندوفسكي، إضافة إلى صلاح وبنزيما، للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم “ذا بست” التي يمنحها الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”.

ومن المقرر أن يعلن الـ”فيفا” عن الفائز بجائزته، في حفل توزيع جوائز الأفضل في العالم للموسم 2020-2021، الذي سيقام يوم الاثنين 17 يناير 2022.