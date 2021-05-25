الأربعاء 14 شوال 1442 ﻫ - 26 مايو 2021 |
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الغموض يتواصل.. مستقبل ميسي معلق في الهواء

منذ 8 ساعات
ليونيل ميسي

ليونيل ميسي

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يتواصل الغموض حول مستقبل التجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مع فريقه برشلونة، حيث كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، آخر المستجدات المتعلقة بمستقبل قائد برشلونة، والذي ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري.

ولم يتوصل برشلونة وميسي لاتفاق حول توقيع عقدٍ جديد حتى الآن، مع وجود أنباء برغبة ناديي مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان في ضمه.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن ميسي سيطير إلى الأرجنتين الليلة، للاستعداد لبطولة كوبا أمريكا، دون أي يقرر مستقبله مع برشلونة.

وأضافت أن مسؤولي برشلونة متفائلون بشأن قرار النجم الأرجنتيني صاحب الـ33 عامًا، بالبقاء كقائد للفريق في الموسم الجديد.

وأوضحت أن عقد ميسي سينتهي في كامب نو يوم 30 حزيران/يونيو المقبل، ولم يقرر وجهته في الموسم الجديد حتى الآن.

ويسعى برشلونة لتجديد عقد ميسي لمدة موسمين آخرين، وهناك تفاؤل كبير بشأن قدرتهم على ذلك.

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