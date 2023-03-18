الغموض يتواصل.. ميسي يغيب عن تدريبات سان جيرمان

أثار النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الجدل والغموض في باريس سان جيرمان، خاصة بعد غيابه عن الحصة التدريبية الأخيرة، دون إفصاح ناديه عن الأسباب.

ونقلت إذاعة (مونت كارلو) الفرنسية عن مصادر، أن غياب ميسي عن المران جاء بسبب اعتزام مدربه، كريستوف جاليته، إخضاع مهاجميه لتدريبات تتعلق بالمهام الدفاعية، وهو ما كان من شأنه أن يثير غضب نجم التانجو.

وأفادت مصادر أخرى بشكوى النجم الأرجنتيني من إصابة في العضلة الضامة، وهو ما تسبب في غيابه عن المران، وفق ما نقلت الإذاعة الفرنسية.

فيما نفى الأرجنتيني خورخي ميسي، والد ليونيل ميسي، ما تردد بشأن إمكانية انتقال نجله إلى الهلال السعودي، ورفضه خوض التدريبات في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم.

وفي وقت سابق، ذكرت وسائل إعلام فرنسية، أن مشجعي سان جيرمان، يعتزمون استقبال ميسي في ملعب حديقة الأمراء بصافرات استهجان، خلال المباراة المقبلة.

وسبب ذلك، غضبهم من عدم تقديم “البرغوث” الأداء المنتظر منه، في المباريات الحاسمة بدوري أبطال أوروبا، ما تسبب في إقصاء الفريق من دور الـ16 على يد بايرن ميونخ، حسب رأيهم.