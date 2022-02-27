الأثنين 26 رجب 1443 ﻫ - 28 فبراير 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الـ”فيفا” تُعاقب روسيا.. وتلوّح باستبعادها من المسابقات الدولية

منذ 3 ساعات
الـ"فيفا" تُعاقب روسيا

الـ"فيفا" تُعاقب روسيا

A A A
طباعة المقال

فرض الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) على روسيا خوض مبارياتها تحت راية محايدة، ولعب مبارياتها البيتية خارج قواعدها، عقب غزو أوكرانيا.

وسيتم حظر النشيد والعلم الروسيين من المنافسات الدولية حسب الاتحاد الدولي الذي يحتفظ بحقه في اتخاذ “عقوبات إضافية، بما في ذلك الاستبعاد المحتمل من المسابقات، على ما افادت “وكالة الصحافة الفرنسية”.

وتواجه روسيا “عزلة مونديالية”، تهدد فرصها بالوصول لكأس العالم 2022، بسبب الغزو الذي شنته قواتها العسكرية على الأراضي الأوكرانية قبل أيام.

وأعلن الاتحاد التشيكي لكرة القدم، الأحد، رفضه مواجهة منتخب بلاده لنظيره الروسي في الملحق الأوروبي المؤهل لمونديال قطر 2022 ، على خلفية غزو روسيا لأوكرانيا، لينضم بذلك إلى نظيريه السويدي والبولندي اللذين اتخذا القرار ذاته مساء السبت.

لكن مع القرار الذي اتخذته أيضا بولندا السبت برفضها مواجهة روسيا، على غرار السويد التي استبقت إمكانية مواجهة الروس في النهائي، بات مصير هذا المسار من الملحق القاري في مهب الريح.

وكان مقررا أن تستضيف روسيا بولندا في 24 مارس والسويد التشيك في اليوم عينه، على أن يتواجه الفائزان في روسيا في 29 منه.

    المزيد من منوعات

    تعبيرية
    أوكرانيات يلدن في الأقبية والملاجئ بين وابل من القصف والانفجارات
    ملكة جمال أوكرانيا السابقة "أناستاسيا لينّا"
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    من بريق الأضواء إلى ساحة الحرب.. ملكة جمال أوكرانيا تواجه الغزو الروسي
    ليفربول يتوج بلقب كأس الرابطة للمرة التاسعة
    بعد 22 ركلة ترجيح.. ليفربول بطلاً لكأس الرابطة على حساب تشيلسي

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    قاذفة اللهب الروسية
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    السلاح الأخطر في العالم.. روسيا تستقدم “قاذفة اللهب” الى أوكرانيا (فيديو)
    صورة لمواطنات أوكرانيات
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    الأوكرانيون يستعينون بـ”غوغل” لتعلم شيء واحد.. ستفاجئك النتيجة!!
    الغزو الروسي لـ أوكرانيا
    بالصور.. هكذا فضحت ساعة بوتين مخططه قبيل غزو أوكرانيا