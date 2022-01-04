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الـ”فيفا” يعلن أسماء المرشحين لجائزة بوشكاش لأجمل هدف لعام 2021

منذ 44 دقيقة

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أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” اليوم الثلاثاء الأهداف الثلاثة المرشحة للحصول على جائزة بوشكاش لعام 2021، والتي تمنح لصاحب أجمل هدف في كل عام.

وجاءت القائمة النهائية لأجمل هدف خلال عام 2021، كالتالي:

هدف الأرجنتيني إريك لاميلا لاعب توتنهام هوتسبير، في مرمى أرسنال، ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف التشيكي باتريك شيك، في مباراة منتخب بلاده أمام إسكتلندا، ضمن مسابقة كأس أمم أوروبا “يورو 2020”.

هدف الإيراني مهدي طارمي، مهاجم بورتو البرتغالي، في مرمى تشيلسي، في مسابقة دوري أبطال أوروبا.

وسيتم اختيار الفائز بجائزة بوشكاش، من قبل لجنة تحكيم دولية، تضم مجموعة من أساطير كرة القدم، إلى جانب تصويت المشجعين المسجلين من جميع أنحاء العالم على موقع “فيفا” الرسمي، خلال حفل “ذا بيست”، يوم 17 يناير 2022.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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