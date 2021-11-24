الـ”LBCI” الرفيق الدائم لمنتخب لبنان لكرة السلة

كعادتها منذ أكثر من ربع قرن، ستُواكب الـ”LBCI” منتخب لبنان للرجال بكرة السلّة في مشواره ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة الى كأس العالم 2023، من خلال البثّ التلفزيوني المباشر على محطة “LB2″ المتفرّعة منها، و”Live Streaming” على” LB2″ عبر الإشتراك في الموقع الإلكتروني www.lbcgroup.tv، لمباراتي النافذة الأولى لمنتخب الأرز ضد منتخب أندونيسيا على ملعب مجمّع نهاد نوفل (ذوق مكايل) عند الساعة التاسعة من مساء الجمعة 26 تشرين الثاني الجاري، وعند الساعة الرابعة من بعد ظهر الاثنين 29 تشرين الثاني الجاري.

الـ”LBCI” وضعت خطّة إعلاميّة مُركّزة بدأتها منذ أكثر من عشرة أيام، تُواكب المباراتين الهامّتين لمنتخب لبنان في سعيه للمشاركة في نهائيات كأس العالم للمرّة الرابعة بعد أعوام 2002 و2006 و2010، عبر تحقيقات وتقارير شبه يومية، بحيث سبق للمحطة أن واكبت مباريات المنتخب في التصفيات وفي النهائيات على مدار سنوات عديدة مباشرةً على الهواء، وواكبت انتصارات منتخب لبنان في المونديالات السابقة وفي المسابقات القاريّة، وخاصة الفوز على فرنسا وفنزويلا (مونديال عام 2006) في اليابان، وعلى كندا (مونديال عام 2010) في تركيا، الى جانب العديد من الانتصارات .

مرة جديدة ستكون الـ”LBCI” والـ”LB2″ محطّ اهتمام الشعب اللبناني في وطن الأرز والخارج، عبر مواكبة منتخب لبنان الذي رفع أسهم الرياضة اللبنانية منذ أكثر من 25 سنة وما زال. فلبنان الذي يعيش أزمة سياسية واقتصادية حادّة منذ نحو سنتين، لديه الفرصة لكسر جدار اليأس عبر منتخب لبنان مع مواكبةٍ من أبناء الوطن مُقيمين ومُنتشرين، لتُساهم انتصارات المنتخب اللبناني بإذن الله في بلسمة الجراح التي يعيشها اللبنانيون في هذه المرحلة السوداء من تاريخ لبنان.