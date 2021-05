“الفتاة الكارثة” تبيع صورتها الشهيرة بنصف مليون دولار!

باعت زوي روث (21 عاما) صورتها الشهيرة مقابل ما يقرب من نصف مليون دولار، في مزاد بالعملات المشفرة.

وتعود الصورة لعام 2005 عندما نجت زوي، الطفلة البالغة من العمر 4 سنوات آنذاك، من حريق اندلع في حيها.

وخلال التقاط والدها ديفيد صورا للحادث في حينها صادف أن التقط صورة لزوي عرفت فيما بعد باسم “الفتاة الكارثة”، حيث تظهر الطفلة وهي تبتسم وفي الخليفة النيران تلتهم ما بقي من منازل الحي.

وبحسب صحيفة “ذا الغارديان” البريطانية، تمكنت زوي وهي طالبة جامعية الآن في نورث كارولينا، من بيع صورتها مقابل 473 ألف دولار، في مزاد على الإنترنت بالعملات المشفرة.

