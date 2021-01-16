الفراعنة استلهموا الأهرامات من مدافن أكروم في لبنان

تعتبر الأهرامات التي بناها الفراعنة ويزيد عمرها عن 4500 عام رمزا من رموز الحضارة الفرعونية القديمة في مصر ، وتعد الأهرامات من عجائب الدنيا .

وقال علماء تاريخ وآثار لبنانيون، إن الفراعنة في مصر ربما استوحوا فكرة المدافن الهرمية من مدافن بنيت في لبنان وتحديدا في بلدة أكروم.

وذكرت وكالة أنباء “المركزية” اللبنانية، أن هذا القول يأتي في أعقاب اكتشاف مدفن هرمي رابع في لبنان، ما جعل باحثون محليون لا يستبعدون أن يكون الفراعنة استوحوا الفكرة من هذه المدافن التي سبقت أهرامات مصر بنحو ألفي سنة.

ولا يستبعد الباحث اللبناني في التاريخ، عماد يونس أن “يكون الفراعنة استوحوا فكرة المدفن الهرمي من مدافن أكروم التي سبقت أهرامات مصر بنحو ألفي سنة، وبخاصة أن المصريين القدامى زاروا المنطقة ومكثوا فيها مرارا.

وكان الدليل الجبلي في مجلس البيئة اللبناني، عبدالعزيز الزين، في رحلة سير في ربوع أكروم، عندما اكتشف مدفنا ميغاليتيا هرميا جديدا في أعالي محلة وادي الدير، لا يزال محافظا على شكل بنائه من دون أن يتعرض لأي تخريب.

والملفت في أكروم هو الشكل الهرمي الواضح للمدفن بعلو يقارب الأمتار الثلاثة، من صخور كلسية بيضاء مسطحة وطويلة.

وأشار الزين إلى أن “هناك 3 مدافن هرمية في خراج بلدة أكروم الضيعة على مقربة من الحدود مع سوريا، تحدث عنها سابقا مجلس البيئة في القبيات، وهذا هو المدفن الهرمي الرابع”.

وكان الأب تالون الذي كتب عن آثار عكار، تكلم سابقا عن 12 مدفنا هرميا في أكروم.

يذكر أن هناك الكثير من هذه الكنوز المنسية اندثر بفعل جهل الناس بقيمة هذه الإنشاءات القديمة، والتي غالبا ما ظن المواطنون أنها “رجمة حجار”.