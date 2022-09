الفرقة التي أبهرت العالم.. لحظة فوز "ميّاس" بلقب America's got talent

فازت فرقة “مياس” اللبنانية بلقب America’s got talent، بعد منافسة شديدة على اللقب بين أهم المواهب من حول العالم.

وكانت فرقة مياس كانت قد حصلت على “الباز الذهبي” في المرحلة الأولى من البرنامج، بعدما منحتها لها النجمة العالمية صوفيا فيرغارا، وبذلك تمكنت الفرقة من تجاوز مرحلة التصفيات والانتقال مباشرة إلى مرحلة العروض نصف النهائية.

وأبهرت الفرقة اللبنانية العالم بثلاثة عروض مدهشة، تناقلها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

ولاقت العروض التي قدمتها الفرقة اعجابًا وتأييدًا من اللبنانيين المقيمين والمغتربين الذين عبروا عن فرحتهم وفخرهم بـ”ميّاس” عبر منشورات لهم على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

كذلك، انتشرت عبر “السوشيل ميديا” دعوات موجهة الى اللبنانيين والعرب المقيمين في الولايات المتحدة الاميريكية للتصويت بكثافة لفرقة “ميّاس” اللبنانية.

وفي حديث تلفزيوني، قال مدير الفرقة ومؤسّسها “نديم شرفان” : “ما قمنا به هو من أجل لبنان”.

You voted, now we've crowned our #AGT Season 17 Winner! 🏆 pic.twitter.com/m8VBXzJpZA

— America’s Got Talent (@AGT) September 15, 2022