الخميس 19 صفر 1444 ﻫ - 15 سبتمبر 2022 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

الفرقة التي أبهرت العالم.. لحظة فوز "ميّاس" بلقب America's got talent

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 15 - سبتمبر - 2022 8:07 صباحًا
فرقة ميّاس

فرقة ميّاس

A A A
طباعة المقال

فازت فرقة “مياس” اللبنانية بلقب America’s got talent، بعد منافسة شديدة على اللقب بين أهم المواهب من حول العالم.

وكانت فرقة مياس كانت قد حصلت على “الباز الذهبي” في المرحلة الأولى من البرنامج، بعدما منحتها لها النجمة العالمية صوفيا فيرغارا، وبذلك تمكنت الفرقة من تجاوز مرحلة التصفيات والانتقال مباشرة إلى مرحلة العروض نصف النهائية.

وأبهرت الفرقة اللبنانية العالم بثلاثة عروض مدهشة، تناقلها روّاد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع.

ولاقت العروض التي قدمتها الفرقة اعجابًا وتأييدًا من اللبنانيين المقيمين والمغتربين الذين عبروا عن فرحتهم وفخرهم بـ”ميّاس” عبر منشورات لهم على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي.

كذلك، انتشرت عبر “السوشيل ميديا” دعوات موجهة الى اللبنانيين والعرب المقيمين في الولايات المتحدة الاميريكية للتصويت بكثافة لفرقة “ميّاس” اللبنانية.

وفي حديث تلفزيوني، قال مدير الفرقة ومؤسّسها “نديم شرفان” : “ما قمنا به هو من أجل لبنان”.

    المزيد من منوعات

    إدانة المغني آر.كيلي بتهم إغواء فتيات قاصرات لممارسة الجنس
    إيرلينغ هالاند
    هالاند يعاقب فريقه السابق دورتموند!
    من مباراة بنفيكا ويوفنتوس
    بنفيكا ينتزع فوزاً ثميناً من يوفنتوس في دوري الأبطال

    مواضيع قد تهمك

    مواضيع قد تهمك

    الأكثر قراءة

    وزير التربية عباس الحلبي
    تعميم هام من الحلبي إلى المدارس الخاصة... ماذا جاء فيه؟
    شقيقة سالي حافظ
    بالفيديو: ماذا كشفت شقيقة المودعة سالي حافظ؟
    جبران باسيل
    باسيل... "لي بيرفع راسو بالتيار بدي قصّو"