الفرنسية آني إرنو تفوز بجائزة نوبل للأدب 2022

فازت الكاتبة الفرنسية آني إرنو، الخميس، بجائزة نوبل في الأدب لعام 2022.

تمنح الجائزة الأكاديمية السويدية وتبلغ قيمتها 10 ملايين كرونة سويدية (914704 دولارات).

ولدت الكاتبة الفرنسية آني إرنو عام 1940 وترعرعت في بلدة يفيتوت الصغيرة في نورماندي، حيث كان لوالديها محل بقالة ومقهى.

كان مكانها متواضعا لكن طموحها كان كبيرا، انتشل الوالدان أنفسهما من الحياة البروليتارية إلى الحياة البرجوازية، إلا أن ذكريات “الأرضيات المهزومة” لم تختف من كتاباتها، ولكن نادراً ما كانت السياسة تطرح.

تدرس إرنو باستمرار ومن زوايا مختلفة حياة تتميز بتباينات قوية فيما يتعلق بالجنس واللغة والطبقة، كان طريقها إلى التأليف طويلًا وشاقًا.

على الرغم من أسلوبها الكلاسيكي المميز، فإنها تعلن أنها “عالمة إثنولوجيا خاصة بها” وليست كاتبة روائية فقط.