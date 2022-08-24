الفرنسي مولار ينتزع صدارة سباق إسبانيا للدراجات

فاز مارك سولير بالمرحلة الخامسة لسباق إسبانيا للدراجات اليوم الأربعاء حيث انتزع رودي مولار القميص الأحمر الخاص بالمتصدر بعد مرحلة امتدت لمسافة 187.2 كيلومتر من إيرون إلى بيلباو.

وهاجم الإسباني سولير متسابق فريق الإمارات الإماراتي ضمن مجموعة الصدارة قبل النهاية وظل متقدما ليعبر خط النهاية بفارق أربع ثوان عن مطارديه بما في ذلك الفرنسي مولار متسابق فريق جروباما-اف دي جيه.

وارتدى حامل اللقب بريموش روجليتش متسابق فريق جامبو-فيسما القميص الأحمر أمس الثلاثاء لكنه أنهى اليوم ضمن المجموعة الرئيسية للسباق.

ويتقدم مولار بفارق ثانيتين عن البريطاني فريد رايت قبل إقامة المرحلة السادسة.