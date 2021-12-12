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الفنانة التنوسية غالية بن على تعتزل الغناء

12 - ديسمبر - 2021
غالية بن علي

غالية بن علي

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أعلنت المطربة التونسية غالية بن علي، اعتزالها الغناء والتفرغ للاهتمام بحكايات الشعراء والقصائد، مشيرة إلى أن السبب في اتخاذ هذا القرار هو أنها لم تواكب العصر ولم تفهم طرق التسويق.

وكتبت غالية، عبر حسابها على إنستجرام: “قررت الاعتزال والتخلي عن الأغنيات، وقررت الاهتمام بحكايات الشعراء والقصائد، عمرى ما واكبت العصر وعمرى ما فهمت طرق التسويق”.

وكانت المطربة التونسية غالية بنعلي، قد أحيت مؤخرا ذكرى ميلاد المطربة الفلسطينية الراحلة ريم بنا، التي توافق اليوم الثامن من ديسمبر، حيث نشرت غالية، صورا لها وهى تحمل صورة للفنانة الفلسطينية الراحلة، عبر حسابها على إنستجرام، صحبتها بتعليق: “فى ذكرى عيد ميلادك يا ريموش، موصولة دائما ولك فى بيتى مكان تحضرين فيه كثيرا، ألف رحمة على روحك يا حبيبة، الأرواح التي لا ينقطع وصلها”.

 

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