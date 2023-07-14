الفنانة السعودية داليا مبارك تطلق أغنيتها "مره عن ماليون" في أول إصدار من ألبومها المنتظر 11:11

الأغنية، الذي تم إصدارها من إنتاج Warner Music MENA ، مزيج بين طاقة وطموح داليا، مما يميزها عن إصداراتها السابقة.

تعتبر “مره عن مليون” بمثابة شهادة على طاقة داليا المتجددة وهي تشرع في رحلة موسيقية جديدة.

في تعاون مثير، تنضم داليا مبارك إلى الفنان الكويتي دافي، لتضفي على المسار أجواء R & B جديدة ومعاصرة. تضيف طاقة دافي الشابة طبقة إضافية من الديناميكية إلى الأغنية، مما يزيد من جاذبيتها. الأغنية من ألحان علي متروك وكتابة دافي.

وتم تصوير الفيديو على طريقة المخرجة أنجي جمال التي أظهرت بعدستها طاقة الأغنية.

11:11، ألبوم داليا القادم، يعد بأن يكون تجربة موسيقية متنوعة، سيضم عددًا كبيرًا من المفاجآت الفنية والأغاني المميزة التي تمثل مختلف اللهجات العربية ، مما يوفر للمستمعين تنوع مميز.

تأتي هذه الشراكة بين داليا مبارك ووارنر ميوزيك مينا كتطور طبيعي بعد النجاحات العديدة التي حققتها داليا على مرّ السنين. لقد صنعت لنفسها مكانة فريدة في قلوب الشباب السعودي، ترمز إلى تطلعاتهم وأحلامهم.

وعلق ماكس لوسادا، الرئيس التنفيذي لشركة Warner Music ، معبراً عن حماسه للتعاون ، قائلاً: “إن التطور السريع للمشهد الموسيقي السعودي رائع حقًا ، وتقف داليا في طليعة هذه الحركة. فهي تمثل جيلًا جديدًا من الفنانات السعوديات تعيد كتابة القواعد وتجذب الجماهير في جميع أنحاء المنطقة وخارجها. ويسعدنا أن ندعمها في هذه الرحلة العالمية “.

وأعربت داليا مبارك عن سعادتها بتوقيع العقد، معربة عن امتنانها لخبرة وارنر ميوزيك مينا وفرصة الوصول إلى جمهور إقليمي ودولي أوسع بموسيقاها.

يذكر أن داليا مبارك فنانة سعودية معروفة بنهجها المعاصر في الموسيقى والتزامها بتمكين المرأة العربية. بفضل صوتها الفريد ورسائلها القوية، اكتسبت شهرة في منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط وشمال إفريقيا. شاركت داليا المسرح مع فنانين بارزين وحصلت على العديد من الجوائز، مما عزز مكانتها كشخصية رائدة في المشهد الموسيقي السعودي والعربي.

حقق ألبومها الأول “من الآخر” نجاحًا هائلاً في منطقة الخليج والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مما عزز مكانتها كنجمة صاعدة.

في يونيو 2022، ظهرت داليا مبارك على الغلاف الرئيسي لمجلة فوغ السعودية ومنذ ذلك الحين ظهرت على أغلفة العديد من منشورات نمط الحياة العالمية، مما عزز نفوذها وجاذبيتها. كما تم تكريمها بجائزة أفضل فنانة سعودية في حفل توزيع جوائز المهرجانات العربية الدولية المتميزة (DIAFA) الذي أقيم في دبي.