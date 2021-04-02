الفنانة السورية نسرين طافش تكشف سرا عن حياتها الشخصية

أعلنت الفنانة السورية نسرين طافش، فسخ خطوبتها، وذلك بعد مرور 5 أشهر على ارتباطها.

وقالت نسرين في مقابلة إذاعية، إنها كانت تفكر في الزواج لتحقيق حلم الإنجاب والأمومة لكن الأمر لم يكتمل، مرجعة السبب بأنها لم تشعر بالتوافق الروحي والفكري.

وأعلنت الفنانة السورية خطوبتها، مطلع نوفمبر الماضي، من شخص خارج الوسط الفني.

وتحدثت نسرين عن سر الشائعات التي تطاردها من آن لآخر، قائلة: ”يمكن عشان أنا في حالي ولا أحب المشاكل“، مشيرة إلى أن البعض حاول إيذاءها.

وأضافت: ”كل ما أعمل عمل جديد ناجح يطلعوا عليّ إشاعة، والفنان أمامه حلين إما يرد أو يتجاهل ويركز في عمله“.

وتخوض نسرين طافش الموسم الرمضاني المقبل من خلال مسلسل ”المداح“، والذي تلعب فيه دور البطولة بجانب الفنان المصري حمادة هلال.