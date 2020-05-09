الفنانة يارا تخطف الأنظار بصورة جديدة وحجاب أبيض اللون… ودعاء رمضاني
بمناسبة شهر رمضان المبارك، خطفت النجمة اللبنانية يارا الأنظار. وأطلّت على متابعيها عبر حسابها الرسمي عبر “إنستاغرام” بصورة جديدة بحجاب أبيض اللون.
ومن الواضح أن الصورة التقطت من المنزل. واللافت في الأمر أن يارا لم تضع “ميك أب” على وجهها وظهرت في مظهر عفوي جداً.
واختارت يارا أن ترفق الصورة بدعاء رمضاني، وكتبت، “رَبّي في هَذِه السّاعة، إِجْعَل لِكُلّ مَن يَمُرّ بضيق فَرَجاً… وَلِكُلّ مَهموم راحة… وَلِكُلّ حَزين سَعادة…ولِكُلّ داعٍ إِجابة… وَلِكُلّ مَريض شفاءً يا ربّ”.
ويحل شهر رمضان المبارك هذا العام في حين الكرة الأرضية تترقب تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد.
View this post on Instagram
رَبّي في هَذِه السّاعة، إِجْعَل لِكُلّ مَن يَمُرّ بضيق فَرَجاً… وَلِكُلّ مَهموم راحة… وَلِكُلّ حَزين سَعادة…ولِكُلّ داعٍ إِجابة… وَلِكُلّ مَريض شفاءً🤲🏻 ياااااااا ربّ #دعاء #يارا_لوفرز #يارا Have a blessed Day everyone🤗 #blessed #day #friday #Yaralb_lovers #uae #hope #peace #Yara