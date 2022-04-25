الفنان عبد الرحمن أبو زهرة يتعرض لأزمة صحية مفاجئة

كشف نجل الممثل المصري عبد الرحمن أبو زهرة تطورات الحالة الصحية لوالده بعد عودته الى المستشفى مجددا.

وكتب أحمد عبد الرحمن أبو زهرة عبر صفحته على “فيسبوك”: “نحن أسرة الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، نرجو من جميع الصحفيين والإعلاميين، ومعدين البرامج والمواقع، أن يتفهموا أننا في هذا الوقت كل ما يشغل بالنا، هو الاهتمام بصحة الوالد ورعايته، وعودته إلى حالته الطبيعية”.

وأضاف: “أتقدم باعتذاري لأي شخص، أو صحفي أو إعلامي حاول الاتصال بي، أو أخواتي ولم نستطع الرد عليه”.

وتابع: “بالفعل تم نقله مرة أخرى أمس إلى العناية المركزة، وأشكر الجميع على اهتمامهم”.

ومن جانبها قالت سحر أبو زهرة ابنة الفنان إن والدها دخل المستشفى مرة أخرى بعد أقل من ٢٤ ساعة على خروجه منها.

وأضافت: “شعر ببعض التعب مرة أخرى، ولكن هو في وعيه الحمد لله”.

و يشار إلى أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة تعرض مؤخرًا لوعكة صحية أدت لدخوله لمستشفى ابن سينا في الدقي، ثم أصيب ببكتريا في المعدة، وتم نقله إلى مستشفى الجلاء العسكري.

عبد الرحمن أبو زهرة من مواليد محافظة دمياط 1934 واحتفل فى 8 مارس بعيد ميلاده الـ 88، وله مشوار فنى طويل حافل بالأعمال التليفزيونية والمسرحية والسينمائية.