السبت 12 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 4 أكتوبر 2025 |
الفنان فضل شاكر يسلّم نفسه للجيش اللبناني

منذ 35 دقيقة
سلّم الفنان فضل شاكر نفسه مساء اليوم السبت، إلى مخابرات الجيش اللبناني في الجنوب عند مدخل مخيم عين الحلوة.

وبحسب معلومات أولية فان الفنان شاكر هو من طلب تسليم نفسه للسلطات اللبنانية، فتم إرسال قوة من مخابرات الجيش إلى مدخل المخيم لتسلمه ونقله إلى ثكنة زغيب العسكرية في صيدا ومن ثم نقله لاحقا إلى بيروت.

ولفتت المعلومات الى أن مسؤولين في وزارة الدفاع نسقوا عبر وسطاء عملية تسلّم فضل شاكر من عين الحلوة حيث حضر موكب خاص ليقتاده من حاجز الحسبة عند مدخل عين الحلوة إلى اليرزة.

وذكرت المعلومات أنّ شاكر كان غادر قبل أيام منزله في حي المنشية وانتقل إلى مكان آخر.

وكان شاكر قد توارى عن الانظار في العام 2013 بعد أحداث عبرا في شرق صيدا التي حصلت بين جماعة أحمد الأسير والجيش اللبناني وصدرت بحق شاكر حينها مذكرة توقيف على خلفية فيديو نُشر لشاكر حينها .

