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بالفيديو.. تصرف مستفز للاعب المنتخب الأمريكي مع أحد المصورين يثير غضب الجماهير!

منذ 22 دقيقة
آخر تحديث: 26 - نوفمبر - 2022 1:56 صباحًا
لاعب المنتخب الأمريكي لكرة القدم "ويستون ماكيني"

لاعب المنتخب الأمريكي لكرة القدم "ويستون ماكيني"

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أثار تصرف “مستفز” للاعب المنتخب الأمريكي لكرة القدم “ويستون ماكيني” استغراب وغضب الجماهير خلال المباراة التي جمعت بين المنتخبين الأمريكي والإنجليزي (الجمعة 25-11-2022) في نهائيات كأس العالم في قطر 2022.

وظهر في مقطع الفيديو الذي التقطته كاميرات التصوير بوضوح، “ماكيني” وهو يمسح يده بقميص المصور قبل تنفيذ ضربة تماس بطريقة فجة دون اعتبار للمصور المسن في العمر.

ومع انتشار مقطع الفيديو عقب انتهاء المباراة، تعرض اللاعب الأمريكي لانتقادات كثيرة جراء تصرفه المشين، في حين بدا واضحاً حجم الإرباك والإحراج اللذين انتابا المصور، والذي بدوره قابل هذا التصرف بابتسامة عفوية.

بشار إلى أن المباراة التي جمعت بين منتخب الولايات المتحدة الأمريكي ومنتخب بإنجلترا في المجموعة الثانية في نهائيات كأس العالم لكرة القدم، انتهب بالتعادل السلبي بين الفريقين، رغم كم الفرص الكثيرة التي أضاعها لاعبو المنتخبين

 

 

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