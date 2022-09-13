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الفيفا يتّجه الى استبعاد أحد المنتخبات المنافسة في مونديال قطر

منذ 16 دقيقة
مونديال قطر

مونديال قطر

موقع kooora
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يتّجه الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” الى استبعاد أحد المنتخبات المنافسة في كأس العالم 2022 في قطر.

ووفق صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فهناك أدلة جديدة قُدّمت إلى لجنة الاستئناف التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم، بشأن اتهام منتخب الإكوادور بتزوير جنسية لاعبه “بيرون كاسترو”.

وحصل الاتحاد الدولي لكرة القدم على تسجيلات صوتية، للمقابلة التي أجراها اللاعب كاسترو مع مسؤولي الاتحاد الإكوادوري قبل عدة سنوات.

وأشارت الصحيفة إلى أن التسجيل الصوتي يحمل اعتراف اللاعب بأنه مولود في كولومبيا، ورغم ذلك قرر الاتحاد الإكوادوري مشاركة اللاعب في المنتخب.

وأضافت أنه سيتم توجيه اتهام صريح للاتحاد الإكوادوري، باستخراج جوازات سفر مزوّرة وتستر واضح على حقيقة جنسية اللاعب وكذلك تعدد الهويات له.

الى ذلك، أوضحت الصحيفة أنه بعد تأكيد استبعاد منتخب الإكوادور من كأس العالم، سيُغيَّر الطرف الثاني في المباراة الافتتاحية للبطولة، حيث تضم مجموعة قطر كل من السنغال وهولندا إضافة إلى الإكوادور.

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