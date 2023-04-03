الفيفا يجرد بيرو من حق استضافة كأس العالم تحت 17 عاما

أصبحت بيرو ثاني دولة في الأسابيع الأخيرة يتم تجريدها من حق استضافة بطولة تابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم بعد أن قال الفيفا (الاثنين 3-4-2023) إن الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية أخفقت في الوفاء بالتزامات البنية التحتية قبل كأس العالم تحت 17 عاما.

وقال الفيفا إن كأس العالم تحت 17 عاما ما زالت قائمة في الفترة بين 10 نوفمبر تشرين الثاني والثاني من ديسمبر كانون الأول مضيفا أن مجلسه سيختار مضيفا جديدا.

وأوضح الفيفا في بيان “تم اتخاذ هذه الخطوة نظرا لعدم قدرة الدولة المضيفة على الوفاء بالتزاماتها لاستكمال البنية التحتية اللازمة لاستضافة البطولة.

وأضاف البيان “على الرغم من علاقة العمل الإيجابية للغاية بين الفيفا واتحاد كرة القدم في بيرو، تقرر أنه لا يوجد الآن ما يكفي من وقت لتأمين الاستثمار المطلوب وإكمال العمل اللازم مع حكومة بيرو قبل موعد انطلاق البطولة… يتوجه الفيفا بالشكر لاتحاد كرة القدم في بيرو على جهوده، ويظل منفتحا على تنظيم بطولة في بيرو مستقبلا”.

وقال اتحاد كرة القدم في بيرو إن الفيفا أبلغه بالقرار قبل تقديم المزيد من التوضيح.

وأضاف الاتحاد في بيان “القرار جاء بسبب التأخير في بدء تنفيذ أعمال البنية التحتية الرياضية … بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية مؤخرا في بيرو ما تسبب في أضرار وأثر على الكثير من الأسر”.

وأعلنت السلطات في بيرو أن ستة أشخاص على الأقل لقوا حتفهم مؤخرا بعدما تسبب إعصار قوي في هطول أمطار غزيرة وتدمير مئات المنازل وحدوث فيضانات كبيرة في المناطق الشمالية للبلاد.

وأضاف اتحاد كرة القدم في بيرو أنه كان يعمل مع الفيفا فيما يتعلق “بالجوانب التنظيمية والتشغيلية” للبطولة بينما ركزت حكومة بيرو على الاستثمار في البنية التحتية للأماكن العامة.

وقال الاتحاد المحلي “على الرغم من استعداد السلطات الحكومية للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها كدولة أمام الفيفا إلا أن وحدة التنفيذ التابعة لها لم تنجح في الانتهاء من الأعمال في المواعيد النهائية المحددة”.

وفي الشهر الماضي جرد الفيفا إندونيسيا من حق استضافة كأس العالم تحت 20 عاما بعد غضب بعض السياسيين في الدولة ذات الأغلبية المسلمة بشأن مشاركة إسرائيل.

وكان من المقرر في البداية أن تقام البطولتان في 2021 لكن تم نقلهما إلى 2023 بسبب جائحة كوفيد-19.