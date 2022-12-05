الفيفا يرفض شكوى فرنسا بشأن هدف غريزمان في مرمى تونس

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم” الفيفا”، رفض الشكوى التي قدمها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بعد إلغاء هدف أنطوان غريزمان ضد تونس، الأربعاء الماضي.

وكتب الفيفا في بيان: “رفضت لجنة الانضباط بالفيفا الشكوى التي قدمها الاتحاد الفرنسي لكرة القدم بخصوص مباراة كأس العالم لكرة القدم بين تونس وفرنسا التي أقيمت يوم 30 نوفمبر”، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وبذلك تتأكد خسارة فرنسا أمام تونس في الجولة الثالثة من دور المجموعات.

وأعلن الاتحاد الفرنسي لكرة القدم أنه تقدم بشكوى إلى (الفيفا) بعد إلغاء هدف التعادل في اللحظات الأخيرة بواسطة أنطوان غريزمان، عقب مراجعة حكم الفيديو للواقعة بعد صافرة النهاية خلال مواجهة تونس.

ولم يحدد الاتحاد الفرنسي ما إذا كانت الشكوى تتعلق بإلغاء الهدف نفسه، أم بسبب إلغائه بعد إطلاق صافرة النهاية.

وسدد غريزمان الكرة في الشباك بعد ثماني دقائق من الوقت المحتسب بدل الضائع، لكن الحكم ألغى الهدف لأن المهاجم كان في موقف تسلل عندما مرر أوريلين تشواميني الكرة داخل منطقة الجزاء في بداية الهجمة.

ولمس مدافع تونسي الكرة بعد ذلك ثم وصلت إلى غريزمان، الذي لم يكن في موقف تسلل في هذه اللقطة، لكن إلغاء الهدف منح تونس الفوز 1/0 في نتيجة غير مؤثرة في التأهل.

وفاز منتخب تونس 1/0 وخرج من كأس العالم، فيما تصدر منتخب فرنسا المجموعة الرابعة وبلغ دور الـ16، حيث تجاوز بولندا 3/1 وسيلعب مع إنجلترا في دور الـ8.