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الفيفا يعلن رسمياً زيادة عدد الفرق المشاركة في كأس العالم للأندية 2025

منذ 19 ثانية
كأس العالم للأندية

كأس العالم للأندية

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قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) (الجمعة 16-12-2022) إن نسخة كأس العالم للأندية في 2025 سيشارك فيها 32 فريقا ما يجعلها مشابهة لكأس العالم الحالية المقامة في قطر.

وأضاف أن البطولة، التي يشارك فيها حاليا سبعة فرق، ستقام كل أربع سنوات وستزيد من أرباح الفيفا. وحاليا يتأهل بطل كل قارة إلى كأس العالم للأندية إضافة إلى بطل البلد المضيف.

وتابع أن الفيفا يتوقع أن يحقق إيرادات بقيمة 11 مليار دولار في الفترة بين 2022 و2026، لكن هذا لا يشمل الصيغة الجديدة لكأس العالم للأندية 2025.

وقال إنفانتينو أيضا إن كأس العالم للأندية 2022 التي تقام عادة في ديسمبر كانون الأول لكنها تأخرت هذا العام بسبب النهائيات العالمية الحالية في قطر ستقام في المغرب ما بين أول و11 فبراير شباط العام المقبل.

واتخذ مجلس الفيفا القرار عقب اجتماعه اليوم الجمعة.

    المصدر :
  • رويترز

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