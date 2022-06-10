الفيفا يقول كلمته في الخلاف بين تشيلي والإكوادور المتعلق بمونديال 2022

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) اليوم الجمعة إن الإكوادور ستلعب في نهائيات كأس العالم 2022 بعد أن رفض الفيفا مزاعم تشيلي بأن الإكوادور دفعت بلاعب غير مؤهل للمشاركة في التصفيات.

وقال الفيفا في بيان “بعد مراجعة موقف جميع الأطراف المعنية والنظر في جميع الوثائق، قررت لجنة الانضباط بالفيفا إنهاء جميع الإجراءات التي بدأت ضد الاتحاد الإكوادوري لكرة القدم”.

وكان الاتحاد التشيلي لكرة القدم، قام بتقديم طلبًا مفاجئًا إلى الفيفا، من أجل منحها بطاقة التأهل لكأس العالم 2022 على حساب منتخب الإكوادور.

وقالت تشيلي في طلبها إن هذه الخطوة تأتي بسبب إشراك الإكوادور للاعب غير مؤهل في المشاركة في تصفيات أمريكا الجنوبية للمونديال.

واللاعب المعني هو المدافع بايرون كاستيلو، الذي ورد أنه ولد في كولومبيا قبل ثلاث سنوات من التاريخ المذكور في وئائق حصوله على الجنسية الإكوادورية لتمثيل المنتخب هناك.

وتنص لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، على أن استخدام لاعب غير مؤهل يمكن أن يؤدي إلى العديد من العقوبات، وتأمل تشيلي في أن يكون هذا هو الحال للتواجد في مونديال قطر.