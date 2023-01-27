الفيفا يوقف 4 من لاعبي أوروغواي!

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) (الجمعة 27-1-2023) إيقاف لاعبي منتخب أوروغواي فرناندو موسليرا وخوسيه ماريا خيمنيز أربع مباريات وزميليهما دييجو جودين وإدينسون كافاني لمباراة واحدة على خلفية مشادة كلامية مع الحكم بعد مواجهة غانا في كأس العالم 2022.

وكان الفيفا قد بدأ إجراءات تأديبية بحق اللاعبين الذين عنفوا الحكم بعد الخروج من البطولة التي أقيمت في قطر رغم التغلب 2-صفر على غانا في ختام منافسات المجموعة الثامنة في الثاني من ديسمبر كانون الأول الماضي.

وكانت أوروغواي قد وضعت قدما في دور الستة عشر قبل أن تسجل كوريا الجنوبية هدفا في الوقت المحتسب بدل الضائع لتهزم البرتغال 2-1 وتتأهل بفارق هدف وحيد على حساب المنتخب القادم من أمريكا الجنوبية.

وقرر الحكم الألماني دانيل سيبرت عدم احتساب ركلة جزاء لصالح أوروغواي في مناسبتين بعد تدخل على داروين نونيز في الشوط الأول وكافاني في الدقائق الأخيرة من المباراة. وقال لويس سواريز بعدها إن الفيفا كان “ضد أوروغواي”.

كما سيتعين على اللاعبين القيام بخدمة مجتمعية ذات صلة بكرة القدم وتقرر تغريمهم حتى 20 ألف فرانك سويسري (21701 دولارا).

وأعلن الفيفا أيضا تغريم اتحاد اللعبة في أوروغواي 50 ألف فرانك سويسري بسبب تصرف المشجعين وعناصر الفريق.

كما أمر أوروغواي بغلق المدرجات جزئيا في المرة المقبلة التي تستضيف فيها مباراة دولية تابعة للفيفا.