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القائمة الكاملة للفائزين بجوائز الأوسكار لعام 2023

منذ 36 دقيقة
جوائز الأوسكار

جوائز الأوسكار

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أعلنت جوائز الأوسكار في نسختها الخامسة والتسعين خلال حفل بمدينة لوس انجليس الأمريكية، الأحد، نقلته قناة (إيه.بي.سي) التلفزيونية على الهواء مباشرة. وفيما يلي القائمة الكاملة للفائزين بالجوائز السينمائية المرموقة لعام 2023:

أفضل فيلم

(إفري ثينج.. إفري وير أول آت وانس) “كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت”.

أفضل ممثلة

ميشيل يوه عن فيلم (إفري ثينج.. إفري وير أول آت وانس) “كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت”

ميشيل يوه

أفضل ممثل

برندان فريزر عن فيلم (ذا ويل) “الحوت”

برندان فريزر

أفضل مخرج

دانيال كوان ودانيال شاينرت عن فيلم (إفري ثينج.. إفري وير أول آت وانس) “كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت”.

دانيال كوان

أفضل ممثل مساعد

كي هوي كوان عن فيلم (إفري ثينج.. إفري وير أول آت وانس) “كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت”.

كي هوي كوان

أفضل ممثلة مساعدة

جيمي لي كيرتس عن فيلم (إفري ثينج.. إفري وير أول آت وانس) “كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت”

جيمي لي كيرتس

أفضل فيلم دولي

(أول كوايت أون ذا وسترن فرونت) “كل شيء هادئ على الجبهة الغربية”، ألمانيا

فيلم كل شيء هادئ على الجبهة الغربية

أفضل فيلم رسوم متحركة طويل

(جييرمو ديل توروز بينوكيو) “بينوكيو لجييرمو ديل تورو”

جييرمو ديل توروز بينوكيو

أفضل فيلم وثائقي طويل

“نافالني”

أفضل سيناريو أصلي

(إفري ثينج.. إفري وير أول آت وانس) “كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت” من تأليف دانيال كوان ودانيال شاينرت

أفضل سيناريو مقتبس

(ويمين توكينج) “حديث نسائي” لسارة بولي

أفضل موسيقى تصويرية

(أول كوايت أون ذا وسترن فرونت) “كل شيء هادئ على الجبهة الغربية” لفولكر بيرتلمان

* أفضل أغنية

“ناتو ناتو” من فيلم (آر.آر.آر)، ألحان إم.إم. كيرافاني وكلمات تشاندرابوزي

أفضل تصوير سينمائي

جيمس فريند عن فيلم (أول كوايت أون ذا وسترن فرونت) “كل شيء هادئ على الجبهة الغربية”

أفضل مؤثرات بصرية

(أفاتار: ذا واي أوف ووتر) “أفاتار: طريق الماء”

أفضل هندسة صوتية

(توب جن: مافريك)

أفضل مونتاج

(إفري ثينج.. إفري وير أول آت وانس) “كل شيء.. كل مكان في نفس الوقت”

أفضل تصميم إنتاج

(أول كوايت أون ذا وسترن فرونت) “كل شيء هادئ على الجبهة الغربية”

أفضل تصميم أزياء

روث كارتر عن فيلم (بلاك بانثر: واكاندا فور إيفر) “النمر الأسود: واكاندا إلى الأبد”

أفضل مكياج وتصفيف شعر

(ذا ويل) “الحوت”

أفضل فيلم وثائقي قصير

(ذا إليفانت ويسبيررز) “مربو الفيل”

فيلم ذا إليفانت ويسبيررز

أفضل فيلم قصير

(آن آيريش جودباي) “وداع أيرلندي”

آن آيريش جودباي

أفضل فيلم رسوم متحركة قصير

(ذا بوي، ذا مول، ذا فوكس آند ذا هورس) “الولد والخلد والثعلب والحصان”

فيلم ذا بوي

    المصدر :
  • رويترز

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