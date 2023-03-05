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القاتل الصامت.. العثور على جثث ستة أشخاص بشقة جنوب القاهرة

منذ 20 دقيقة
عناصر الشرطة المصرية

عناصر الشرطة المصرية

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أعلنت السلطات المصرية عن اكتشاف جثث ستة أشخاص بإحدى الشقق السكنية في منطقة هرم سيتي بمدينة 6 أكتوبر جنوب العاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب ما أفادت وسائل إعلام مصرية، فإن الأشخاص الستة توفوا نتيجة اختناقهم بالغاز وهم نيام داخل الشقة.

وبحسب صحيفة “المصري اليوم”، “أمرت النيابة العامة في أكتوبر، بنقل الجثامين إلى مشرحة زينهم، لتوقيع الكشف الطبي والتأكد من عدم وجود شبهة جنائية حول الواقعة، بعد العثور على جثثهم داخل مسكنهم في ظروف غامضة”، مشيرة إلى أنهم من أسرة واحدة.

لكن صحيفة “الأهرام” الحكومية، ذكرت أن التحقيقات الأولية بينت أن الضحايا، عمال يقيمون داخل شقة مستأجرة، قام أحدهم بوضع إناء به ماء على البوتاجاز لتسخينه، وبعد أن وصلت المياه لدرجة الغليان تسببت في انطفاء البوتاجاز، وتسرب الغاز أثناء نوم العمال، ما أدى لوفاتهم.

وأضافت الصحيفة أن النيابة العامة في أكتوبر، فتحت تحقيقا موسعا، في حادث مصرع الأشخاص الستة، وطلبت تقريرا طبيا وافيا عن سبب وفاة كل منهم.

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