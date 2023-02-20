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القاتل المجنون في تكساس.. اقتلع عينيه حتى لا تسمع الحكومة أفكاره!

منذ 17 دقيقة
عنصر من الشرطة لأمريكية

عنصر من الشرطة لأمريكية

أسوشيتد برس
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طالب أكثر من مئة من القادة الدينيين، وعشرات المتخصصين في الصحة العقلية، حاكم ولاية تكساس الأميركية، غريغ أبوت، ومجلسها، بعدم تنفيذ حكم الإعدام بقاتل ارتكب العديد من الجرائم، منها القتل، صدر ضده حكم بالإعدام.

ويجادل محامو السجين أندريه توماس، (39 عاما) بأنه يعاني من مرض عقلي، وذهنه محتشد بأوهام وهلوسة دينية، وأنه بدأ في سماع أصوات عندما كان في التاسعة من عمره وحاول الانتحار لأول مرة عندما كان في العاشرة من عمره.

وناشد القادة الدينيون والمتخصصون في الصحة العقلية، بتخفيف الحكم عليه إلى السجن المؤبد، أو على الأقل تأجيل تنفيذ الإعدام الذي حدد له تاريخ الخامس من أبريل المقبل، حتى يتم البت في مدى أهليته العقلية.

ويقول محاموه إنه في مارس 2004، عندما كان عمره 21 عاما، انخرط توماس في موجة عنف مروعة في مسقط رأسه شيرمان في تكساس بسبب مرضه العقلي، حيث طعن زوجته لورا كريستين بورين، 20 عاما، وابنهما أندريه لي البالغ من العمر 4 سنوات، وابنتها ليها ماري هيوز البالغة من العمر 13 شهرا، وشق قلبي الطفلين. وقال توماس فيما بعد إن الله أمره بارتكاب عمليات القتل وأنه يعتقد أن الثلاثة كانوا شياطين.

حُكم على توماس بالإعدام بعد أن رفض المحلفون دفاعه محاميه وحديثهم عن جنونه، إذ جادل ممثلو الادعاء بأنه كان يعلم أن سلوكه كان خاطئا، وأنه تسبب في تفاقم حالته العقلية بتعاطي المخدرات.

وأمضى توماس الأعوام الخمسة عشر عاما الماضية في وحدة جنوب هيوستن في تكساس، للسجناء المصابين بأمراض عقلية.

وقال محاموه إن “توماس أصبح أعمى، بعدما اقتلع عينيه، على مرتين، بعد عمليات القتل، وأكل إحداهما”.. لضمان عدم سماع الحكومة لأفكاره”.

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