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القبض على أميركية بعد وفاة جروها بجرعة زائدة من الهيروين!

منذ 34 دقيقة
آخر تحديث: 24 - مارس - 2021 10:23 صباحًا
جرو

جرو

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أعلنت الشرطة الأميركية عن اعتقال امرأة شمالي ولاية نيويورك، الأسبوع الماضي، بعد وفاة جروها البالغ من العمر ستة أسابيع بسبب جرعة زائدة من الهيروين.

يُزعم أن نيكول هولاند، البالغة من العمر 26 عامًا، كانت تستخدم العقار بنفسها عندما أعطته أيضا لكلبها الصغير، بحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

​وقالت السلطات إن الجرو توفي وكشف تشريح الجثة أن وفاته كانت نتيجة تسمم أفيوني، بسبب تعاطي جرعة زائدة من الهيروين.

وقالت الشرطة إنها وجهت لها تهمة القسوة على الحيوانات يوم الخميس الماضي، ومن المقرر أن تمثل أمام المحكمة في 6 أبريل.

ويعتبر الهيروين مخدرا قويا للجهاز العصبي المركزي ويسبب إدمانا جسميا ونفسيا قويا. في الغرب، يصنف مع المخدرات، ويوصف كعلاج وذلك بشكل قانوني في بعض المناطق ويخضع استخدامه وجرعاته للرقابة، السماح المحدود لاستخدامه يرتبط عادة بجرعات تعطى في مراكز طبية متخصصة وتحت إشراف طبي، وذلك بحسب “سبوتنيك”.

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