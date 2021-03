القبض على أميركية بعد وفاة جروها بجرعة زائدة من الهيروين!

أعلنت الشرطة الأميركية عن اعتقال امرأة شمالي ولاية نيويورك، الأسبوع الماضي، بعد وفاة جروها البالغ من العمر ستة أسابيع بسبب جرعة زائدة من الهيروين.

يُزعم أن نيكول هولاند، البالغة من العمر 26 عامًا، كانت تستخدم العقار بنفسها عندما أعطته أيضا لكلبها الصغير، بحسب ما ذكرت صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية.

​وقالت السلطات إن الجرو توفي وكشف تشريح الجثة أن وفاته كانت نتيجة تسمم أفيوني، بسبب تعاطي جرعة زائدة من الهيروين.

New York woman arrested after puppy dies of heroin overdose https://t.co/eS42YTeOIX pic.twitter.com/00gbwSJnWi

— New York Post (@nypost) March 24, 2021