القبض على المطربة بوسي بمطار القاهرة

ألقت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة، الاثنين، القبض على المطربة الشعبية بوسي أثناء سفرها إلى الخارج.

وفوجئت بوسي بصدور قرار من النائب العام، بمنعها من السفر نظراً لصدور 3 أحكام قضائية بحقها.

من جهتها، أوضحت مصادر أمنية أنه تم إيقاف بوسي خلال مرورها من منطقة الجوازات، حيث تبين وجود اسمها على قوائم الممنوعين من السفر.

وعلى الفور تم التحفظ عليها وتسليمها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم ترحيلها إلى قسم شرطة النزهة الجديدة لاستكمال إجراءات تنفيذ تلك الأحكام، وفق المصادر.

يذكر أن بوسي ولدت عام 1981 بمحافظة الشرقية، وعملت كمطربة شعبية، لتنتقل بعدها إلى القاهرة وتبدأ رحلتها مع الشهرة سنة 2012، بعدما قدمت الأغنية الدعائية لفيلم “الألماني”، أولى بطولات الفنان محمد رمضان.

وحققت أغنية “آه يا دنيا” نجاحاً كبيراً، لتصبح بوسي بعدها إحدى نجمات الغناء الشعبي المصري. كما تعاونت مع المطرب محمود الليثي في عدد من الأغاني، وكونا ثنائياً غنائياً حققا من خلاله شهرة واسعة.