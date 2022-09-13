الثلاثاء 17 صفر 1444 ﻫ - 13 سبتمبر 2022 |
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القبض على رجل أدى عمرة عن الملكة إليزابيث

منذ 8 دقائق
يمني أدى عمرة عن الملكة إليزابيث

يمني أدى عمرة عن الملكة إليزابيث

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أعلن الأمن العام في المملكة العربية السعودية، الثلاثاء، القبض على مقيم يحمل الجنسية اليمنية، ظهر في مقطع فيديو وهو يحمل لافتة كتب عليها أنه أدى عمرة عن الملكة إليزابيث.

وجاء في بيان الأمن العام الذي نُشر عبر حسابه في ”تويتر“، أنه تم القبض على مقيم يمني بعد ظهوره في مقطع فيديو متداول وهو يحمل لافتة داخل المسجد الحرام.

ولم يذكر الأمن العام المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة، لكن حساب إمارة منطقة مكة المكرمة على تويتر، أشار إلى القبض على المقيم اليمني، وأرفِق مع التغريدة مقطع الفيديو الذي أظهره وهو يرفع اللافتة داخل الحرم المكي.

وظهر الرجل في مقطع فيديو وهو يرتدي ملابس الإحرام البيضاء، ويرفع قطعة قماش دوّن عليها عبارة باللغتين العربية والإنجليزية، أكد من خلالها أن ”العمرة التي يؤديها هي عن الملكة إليزابيت“.

ودشَن المدونون وسما تفاعلوا من خلاله مع الفيديو وطالبوا السلطات السعودية بضرورة القبض على هذا الرجل واتخاذ الإجراءات القانونية بحقه وترحيله عن البلاد.

وأبدى النشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة استياءهم وغضبهم مما أقدم عليه هذا الرجل واعتبروه ”استهزاء بالشعائر الإسلامية“.

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