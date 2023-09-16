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القبض على رجل يتسلق جدار الإسطبلات الملكية المجاورة لقصر بكنعهام

منذ 10 دقائق
آخر تحديث: 16 - سبتمبر - 2023 2:38 مساءً
قصر بكنغهام

قصر بكنغهام

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قالت الشرطة في لندن إنها ألقت القبض على رجل في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت 16\9\2023 بعد رصده وهو يتسلق جدارا ليدخل الإسطبلات الملكية المجاورة لقصر بكنغهام.

وتلقى رجال الشرطة تقارير في الساعة 1:25 صباح اليوم السبت 16\9\2023 عن الرجل الذي يتسلق الجدار لدخول الإسطبلات الملكية الكائنة خلف حديقة القصر.

وقالت الشرطة إن رجلا يبلغ من العمر 25 عاما ألقي القبض عليه خارج الإسطبلات الملكية المسؤولة عن ترتيب جميع رحلات السفر البرية للملك تشارلز وأفراد العائلة المالكة، كما أن بها العربة الملكية الذهبية.

وأضافت الشرطة أنه تم القبض على الرجل بتهمة التعدي على ممتلكات الغير، وهو رهن الاحتجاز.

    المصدر :
  • رويترز

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