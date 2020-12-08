القبض على ملاكمة برازيلية اتهمت بإنهاء حياة زوجها بـ”الضربة القاضية”

ذكرت صحيفة “ديلي ميل” انه تم القاء القبض على الملاكمة البرازيلية فيفيان أوبينوف، التي نافست على لقب بطلة العالم ثلاث مرات، للاشتباه بقتلها زوجها.

واتهمت فيفيان البالغ عمرها 34 عاما، بضرب زوجها توماس (66 عاما) حتى الموت، في مطعمه “ديس ألب” في إنترلاكن بسويسرا، في 19 أكتوبر الماضي، وذلك بحسب ما ذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية.

وأشارت الصحيفة إلى أنه تم القبض عليها هذا الأسبوع وهي قيد التحقيق حاليا، بعد أن توفي زوجها نتيجة “اعتداء عنيف متواصل”.

وقال أشخاص على معرفة بفيفيان، إن بطلة الملاكمة السابقة، لا تتردد في العراك خارج الحلبة إذا فقدت أعصابها، ووفقا لصحيفة “Blick” السويسرية، فقد أمضت في أكتوبر 2016 عدة ساعات في زنزانة سجن في لندن، لصفعها رجلا على وجهه تحرش بها في ملهى ليلي.

وتزوجت من توماس في يناير 2020، وخلال مسيرتها الاحترافية، خاضت 20 نزالا، فازت في 14 منها (سبعة بالضربة القاضية)، وخسرت ستة، ونافست على اللقب العالمي في الملاكمة ثلاث مرات، وذلك بحسب “ديلي ميل”