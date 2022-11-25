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القبض على منى شلبي لحيازتها مواد مخدرة

منذ ساعة واحدة
الممثلة المصرية منى شلبي

الممثلة المصرية منى شلبي

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أفادت مصادر إعلامية أنه تم اعتقال الفنانة المصرية منى شلبي في مطار القاهرة الدولي.

وفي التفاصيل أكدت مصادر أنه تم التحفظ من قبل شرطة المطار على منة شلبي بعد عودتها من نيويورك.

لتعود الأجهزة الأمنية منذ قليل وتكشف، عن تفاصيل وأسباب القبض على شلبي، وافادت التحقيقات الأولية، أنه أثناء خضوع شلبي لإجراءات التفتيش، تم ضبط 12 كيس من نبات ماريجوانا المخدر بحوزتها، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار الجهات المسؤولة.

والجدير بالذكر أن منى شلبي، ممثلة مصرية. عُرفت من خلال دورها في فيلم الساحر عام 2001، وشاركت بعدها في أفلام عديدة حتى برز اسمها على الساحة الفنية.

    المصدر :
  • مواقع إلكترونية

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