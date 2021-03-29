القضاء الإسباني يلاحق نيمار بتهم الفساد والاحتيال

قالت وكالة الأنباء الإسبانية، اليوم الإثنين، إن المحكمة العليا أكدت صلاحية القضاء في برشلونة في محاكمة النجم البرازيلي نيمار مهاجم باريس سان جيرمان ووالديه، وجوسيب ماريا بارتوميو وساندرو روسيل، رئيسي البارسا السابقين.

ووفقا للوكالة، فإنه يحق للقضاء ملاحقة نيمار ووالديه ورئيسي البارسا السابقين بتهم الفساد والاحتيال، التي تتعلق بصفقة انتقال اللاعب إلى النادي الكتالوني صيف العام 2013.

وجاء قرار المحكمة العليا بعد أن تقدم عدد من المتهمين بطعن ضد قرار المحكمة الوطنية، والتي منحت في 2019، الاختصاص لمحكمة برشلونة الإقليمية كي تنظر في هذه القضية.

وفُتحت القضية بناء على شكوى من صندوق (دي آي إس) للاستثمارات، والذي يمتلك 40% من حقوق قيد نيمار.

ورفع الصندوق الشكوى لشعوره بتعرضه للاحتيال؛ على خلفية عدم تقاضيه لكامل المبلغ المنتظر، من وراء الصفقة حين انتقل نيمار من سانتوس البرازيلي لبرشلونة.

وانضم نيمار من سانتوس لبرشلونة مقابل 57.1 مليون يورو، كما أعلن برشلونة، لكن النيابة العامة الإسبانية قدرت الصفقة بـ83.3 مليون يورو على الأقل.

وغادر نيمار برشلونة بعد 4 سنوات (في 2017) إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو، وهي أغلى صفقة في تاريخ كرة القدم حتى الآن.