القضاء المصري يصدر حكمه النهائي على الفنانة قاتلة زوجها

أصدر القضاء المصري، أمس الأربعاء، الحكم النهائي على الممثلة عبير بيبرس، بتهمة قتل زوجها في شقته.

وقال موقع “بوابة الأهرام” المصري، إن “محكمة جنايات القاهرة، قضت بمعاقبة الممثلة عبير بيبرس، بالسجن المشدد 7 سنوات مع إلزامها بالدعوى المدنية، بتهمة قتل زوجها في شقته”.

وكانت السلطات المصرية ألقت القبض على الممثلة المصرية عبير بيبرس، بتهمة قتل زوجها، واعترفت بالقيام بعملية القتل خلال شجار بين الزوجين في منزلهما في البساتين، وقررت محكمة جنايات القاهرة، تجديد حبس الممثلة بيبرس، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيق، بتهمة قتل زوجها.

وكشفت تحقيقات النيابة، في اتهام الممثلة عبير بيبرس، بقتل زوجها عن مفاجأة وتفاصيل مثيرة، بعد أن قررت النيابة العامة إحالتها إلى محكمة الجنايات ووجهت لها تهمة القتل العمد.

وقالت المتهمة عند مواجهتها بهاتفها المحمول وبه صورة بتاريخ يوم الحادث 30 أيار الماضي، التقطتها المتهمة لنفسها ويظهر فيها المجني عليه ملقى أرضا على ظهره، ويرتدي “تيشرت لونه أحمر”، بينما تظهر المتهمة في الصورة وهي تخرج لسانها عقب مقتله، أجابت المتهمة: “مكنتش مصدقة أنه مات، إلا بعد ما الإسعاف جت وقالت لي إنه توفى”، وذلك بحسب “سبوتنيك”.