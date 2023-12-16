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القضاء ينصف إليسا ويُحرّرها من شركة وتري

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 16 - ديسمبر - 2023 9:21 صباحًا
الفنانة إليسا

الفنانة إليسا

هنادي عيسى
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سجّلت الفنانة إليسا نصراً جديدًا عبر القضاء الذي أنصفها ضد شركة التوزيع الخاصة بإصدار أغنياتها.

وقد أصدر القاضي المنفرد المدني الناظر في قضايا الأمور المستعجلة في المتن رالف كركبي، قراراً اليوم، قضى بردّ الاعتراض المقدم من شركة وتري أوف شور ش.م.ل.

وأكد على قراره السابق المنتهي بتاريخ 13/6/2023، بإعتبار شركة وتري أوف شور لم تعد الموزع الحصري للفنانة إليسا، ومنعها من الولوج إلى قنواتها، وتقاضي أية عائدات عن أغنيتي “من أول دقيقة” و”أنا وبس”، وإلزامها بتسليم الحسابات العائدة للفنانة اليسا، كما كلمات المرور كافة.

وعليه، تكون شركة وتري أوف شور قد فقدت صفة الموزع الحصري.

وكانت الشركة أوقفت أغنية “العقد” للفنانة إليسا على يوتيوب بشكل غير قانوني، لذلك فإن قرار القاضي اليوم يحرّر إليسا من تحكم الشركة بتوزيع أغانيها.

وكانت الفنانة إليسا تقدّمت بواسطة وكيلها المحامي مارك حبقة بدعوى ضدّ الشركة لعدم أحقيّتها بتوزيع الألبوم العائد لها، منذ حوالي السنة تقريباً.

للاطلاع على القرار إضغط على الرابط

‎⁨قرار القاضي كركبي برد اعتراض وتري 14 12 2023⁩

 

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