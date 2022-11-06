القطعة المفقودة.. عقبة جديدة تواجه عودة ميسي لبرشلونة

قالت تقارير أن العودة المحتملة للأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي الحالي، لصفوف برشلونة الإسباني باتت تواجه عقبة جديدة.

وكشفت وسائل إعلام برتغالية أن برناردو سيلفا، لاعب مانشستر سيتي الإنجليزي، أصبح يمثل عائقا أمام عودة ليونيل ميسي إلى صفوف برشلونة.

وكان ليونيل ميسي غادر برشلونة في صيف عام 2021 صوب باريس سان جيرمان في صفقة مجانية بعقد يمتد لموسمين، بسبب أزمة البارسا الاقتصادية.

وعلى الجانب الآخر، ارتبط برناردو سيلفا نجم منتخب البرتغال بالانضمام إلى برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، قبل أن يستقر به المقام في النهاية للبقاء مع ناديه.

صحيفة “أبولا” البرتغالية قالت إن اعتزال الإسباني جيرارد بيكيه لاعب برشلونة ترك مساحة رواتب للنادي للتعاقد مع لاعبين جدد خلال الفترة المقبلة.

وأضافت الصحيفة أن عودة ميسي لبرشلونة أصبحت لا تمثل أولوية بالنسبة لتشافي هيرنانديز مدرب البارسا، الذي يفضل عليه برناردو سيلفا.

وكشفت الصحيفة أن رؤية تشافي تأتي على الرغم من العلاقة القوية التي تربطه بزميله السابق في برشلونة، ووجود تواصل مستمر بينهما.

ووفقا للمصدر نفسه، فإن برناردو هو “القطعة المفقودة” في تشكيلة برشلونة مع تشافي الذي يراه الأمثل لأسلوبه لتشكيل ثنائية مع بيدري في وسط الملعب.

الجدير بالذكر أن برناردو سيلفا انضم لصفوف مانشستر سيتي في صيف 2017، قادما من موناكو الفرنسي مقابل 50 مليون يورو.